Статистика коронавируса в Украине и Одессе на 3 сентября

03.09.2020 11:58
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Новости

Утренняя статистика МОЗ показала, что в Украине продолжает держаться антирекорд по числу смертей. Вчера зафиксировали 51 летальный случай, а сегодня, 3 сентября, — 54 человека умерли от COVID-19. 

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 3 сентября: 

  • новых случаев — 2430 человек
  • выздоровели — 859 человек
  • умерли — 54 человека

В Одесском регионе наблюдается снижение числа новых заражений коронавирусом. По данным 3 сентября, за минувшие сутки зафиксировали 117 новых случаев инфицирования, смертность —  3 человека. Снижение темпов распространения видно, если вспомнить одесскую статистику 2 сентября: подтвердили коронавирус у 141 человека, а умерло — 2 человека. 

Статистика по Одесской области на 3 сентября: 

  • общее число случаев заражения — 7814 человек
  • продолжают болеть — 5056 человек
  • выздоровели — 2642 человека
  • смертность — 116 случаев

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Ослабление или ужесточение карантинных мер зависит от эпидемиологического состояния в конкретном регионе. Решение об усилении или ослаблении ограничений теперь принимают местные органы самоуправления, учитывая статистику заболеваемости коронавирусом в регионе. Однако всем по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры.

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