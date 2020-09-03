Статистика коронавируса в Украине и Одессе на 3 сентября 178 Новости

Утренняя статистика МОЗ показала, что в Украине продолжает держаться антирекорд по числу смертей. Вчера зафиксировали 51 летальный случай, а сегодня, 3 сентября, — 54 человека умерли от COVID-19.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 3 сентября:

новых случаев — 2430 человек

выздоровели — 859 человек

умерли — 54 человека

В Одесском регионе наблюдается снижение числа новых заражений коронавирусом. По данным 3 сентября, за минувшие сутки зафиксировали 117 новых случаев инфицирования, смертность — 3 человека. Снижение темпов распространения видно, если вспомнить одесскую статистику 2 сентября: подтвердили коронавирус у 141 человека, а умерло — 2 человека.

Статистика по Одесской области на 3 сентября:

общее число случаев заражения — 7814 человек

продолжают болеть — 5056 человек

выздоровели — 2642 человека

смертность — 116 случаев

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Ослабление или ужесточение карантинных мер зависит от эпидемиологического состояния в конкретном регионе. Решение об усилении или ослаблении ограничений теперь принимают местные органы самоуправления, учитывая статистику заболеваемости коронавирусом в регионе. Однако всем по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры.