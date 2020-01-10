Стало известно, сколько туристов посетили Одессу за год 49 Места, Новости

В прошлом году Одессу посетило более трех миллионов туристов

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на департаменте культуры.

Отмечается, что статистику формировали на основании данных от пограничных служб, мобильных операторов, международного аэропорта «Одесса» и отельеров.

Согласно данным издания, в 2019 году Одессу посетило 3,3 млн человек, в 2018 — 3,2 млн, в 2017 — 2,5 млн. Отмечается, что пиковым временем для наплыва туристов является летний период — с мая по сентябрь.

Как стало известно, больше всего туристов в 2019 году было из Турции, Израиля, России, Молдовы и США.

При этом чаще всего приезжают мужчины возраста около 30 лет. В среднем, турист проводит в Одессе три дня и тратит в день до 1 800 гривен.

Туристический сбор в 2019 году составил 11,6 млн гривен.

Для сравнения в 2018 году сумма была ниже — 7,3 млн, а в 2017 — 5,6 млн.

Ранее мы писали, в городе Южном Одесской области приезжий должен заплатить туристический сбор за каждые сутки проживания

Он составляет 0,5% от минимальной зарплаты.

Соответствующую ставку утвердил городской совет Южного.

Это значит, что уже летом 2019 года каждый турист при поселении в отель, хостел, квартиру или дом должен заплатить за каждые сутки временного пребывания приблизительно 21 гривню.

Подчеркивается, что за неуплату турсбора в Украине введен штраф в размере 850 гривен.

«Кроме этого, ч. 2 и 3 ст. 16317 КоАП предусмотрены штрафы, причем как к налоговым агентам, так и к «размещающим лицам», за нарушение порядка и особенностей взимания и уплаты турсбора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер штрафа составит 1 700 гривен. Если нарушение повторится в течение года, то прийдется заплатить уже 3 400 гривен.

Также сообщалось, в Украине вступил в силу закон, который обяжет жителей страны платить особый налог за гостей-иностранцев.

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