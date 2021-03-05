Стало известно, когда одесские школьники уйдут на дистанционку 15 Новости

Из-за роста заболеваемости в Одессе, городской департамент образования планирует с 15 по 19 марта перевести 5-11 классы на дистанционное обучение.

Об этом на Facebook сообщила глава департамента Елена Буйневич.

«Ситуация с ковид обостряется. Количество больных в городе стремительно растет. Люди устали и почти не соблюдаются меры безопасности», – написала Буйневич.

Что касается начальных классов, то родители могут писать заявление о переходе на удаленное обучение в индивидуальном порядке. Для этого необходимо обратиться к классному руководителю.

С 22 по 26 марта всех учеников одесских школ обещают отправить на каникулы.

Напомним, 4 марта переход на дистанционное обучение в школах Одесской области анонсировал глава департамента образования Одесской обладминистрации Александр Лончак.