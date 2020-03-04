Справа заводу «Краян»: суд залишив без змін розмір застави депутату Одеської облради 24 Криминал, Новости

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася змінювати розмір застави для депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка, якого підозрюють у координації дій учасників схеми з привласнення бюджетних коштів під час придбання адміністративної будівлі колишнього заводу «Краян».

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Судді вирішили, що застава в розмірі 5 мільйонів 255 тисяч гривень – адекватна сума застави для депутата.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді 15,7 мільйонів гривень застави колишньому народному депутату Олександру Дубовому.

Крім нього та екснардепа Дубового серед нових підозрюваних в цій справі: Олена Попова – помічниця міського голови Одеси Геннадія Труханова, коли той був нардепом, та колишній депутат Кілійської районної ради Анатолій Коломієць.

Нагадаємо, Олега Бабенка у 2018 році підозрювали у спробі підкупити детектива Національного антикорупційного бюро України.

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