Список одесских маршруток, работающих в режиме ЧС, пополнился

31.03.2020 12:49
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Новости

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета решил включить несколько дополнительных маршрутов в перечень ранее определенных на время карантина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь по городу будут курсировать автобусы № 149 – Эпицентр – ул. Александровский и № 168 – ул. Маршала Говорова – магазин «Копейка».

Напомним, что сейчас специальные пропуска выдаются профильными департаментами и управлениями Одесского горсовета руководителям работающих предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Пока что одесситы могут пользоваться общественным транспортом на основании служебных удостоверений или справок с места работы с предоставлением документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина или водительское удостоверение).

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