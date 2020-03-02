Специалисты придумали, как спасти Одессу от подтопления из-за возможного прорыва дамбы Хаджибейского лимана

Чтобы предотвратить подтопление дамбы Хаджибейского лимана, необходимо выполнить на ней одновременно несколько видов работ. Об этом рассказал глава городского управления капитального строительства Борис Панов.
Во-первых, по его словам, необходимо построить самотечный сбросный канал, который позволит естественным путем понизить уровень Хаджибейского лимана. Во-вторых, предлагается снизить волновую нагрузку за счет строительства гранитной защитной буны.
«Данное сооружение позволит превратить дамбу, которая на данный момент существует, в полноценное гидротехническое сооружение», – сказал Борис Панов.
Возведение защитных сооружений может занять до двух лет, но открытым остается вопрос финансирования строительства. Депутаты обращались с просьбой помочь в к премьер-министру Алексею Гончаруку еще в январе и ответ до сих пор не получили.
Напомним, дамба Хаджибейского лимана серьезно пострадала от удара стихии 24 февраля. Была подтоплена часть прилегающих к ней территорий и потребовалось откачать значительное количество воды. В мэрии говорят, что нужно отремонтировать тело дамбы, иначе есть риск подтопления поселка Котовского и Пересыпи, где живут более 190 тысяч человек.
По словам заммэра Петра Рябоконя, дамба Хаджибейского лимана – это гидросооружение, на котором находится дорога. Из-за того, что это не классическое гидросооружение, на данный момент нет ответственных за ее содержание: ни на чьем балансе она не находится. При этом в аварийном состоянии дамба находится с 2003 года. В 2016 году часть особо изношенных участков укрепили, но этого, говорят в мэрии, недостаточно.