Специалисты придумали, как спасти Одессу от подтопления из-за возможного прорыва дамбы Хаджибейского лимана 18 Идеи, Новости

Чтобы предотвратить подтопление дамбы Хаджибейского лимана, необходимо выполнить на ней одновременно несколько видов работ. Об этом рассказал глава городского управления капитального строительства Борис Панов.

Во-первых, по его словам, необходимо построить самотечный сбросный канал, который позволит естественным путем понизить уровень Хаджибейского лимана. Во-вторых, предлагается снизить волновую нагрузку за счет строительства гранитной защитной буны.

«Данное сооружение позволит превратить дамбу, которая на данный момент существует, в полноценное гидротехническое сооружение», – сказал Борис Панов.

Возведение защитных сооружений может занять до двух лет, но открытым остается вопрос финансирования строительства. Депутаты обращались с просьбой помочь в к премьер-министру Алексею Гончаруку еще в январе и ответ до сих пор не получили.

Напомним, дамба Хаджибейского лимана серьезно пострадала от удара стихии 24 февраля. Была подтоплена часть прилегающих к ней территорий и потребовалось откачать значительное количество воды. В мэрии говорят, что нужно отремонтировать тело дамбы, иначе есть риск подтопления поселка Котовского и Пересыпи, где живут более 190 тысяч человек.

По словам заммэра Петра Рябоконя, дамба Хаджибейского лимана – это гидросооружение, на котором находится дорога. Из-за того, что это не классическое гидросооружение, на данный момент нет ответственных за ее содержание: ни на чьем балансе она не находится. При этом в аварийном состоянии дамба находится с 2003 года. В 2016 году часть особо изношенных участков укрепили, но этого, говорят в мэрии, недостаточно.

Источник