Спецборт доставил в Одессу тесты на коронавирус 113 Новости

Самолет доставил ночью 24 марта в Одессу из Киева экспресс-тесты на коронавирус, ПЦР-тесты и спецсредства защиты врачей.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«ПЦР-тесты сразу будут доставлены в лабораторный центр в Одессе и наши ученые смогут эффективно и быстро определять болезнь», – отметил он.

Экспресс-тесты, респираторы и другие средства защиты для врачей будут отсортированы и переданы в медицинские учреждения.

«Уже завтра медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами», – заверил губернатор.

Часть полученного груза будет отправлена в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий.

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