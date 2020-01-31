Советником одесского губернатора назначена экс-глава службы по делам детей ОГА 29 Люди, Новости

Алла Кирияк занимала должность главы службы два года.

Советницей главы Одесской областной государственной администрациии Максима Куцего назначена экс-глава службы по делам детей ОГА Алла Кирияк. Эту информацию корреспонденту Odessa.online подтвердили в пресс-службе облгосадминистрации.

Напомним, в августе 2018 года Кирияк отстранили от должности на время служебного расследования из-за скандала в приюте «Свитанок», связанного с психологическим и физическим насилием в отношении воспитанников. 1 сентября 2018 года Кирияк уволилась по собственному желанию.

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