Социологи рассказали, отчего умирают одесситы 34 Люди, Новости

Главной причиной смерти одесситов в 2018 году стали сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом говорится в материале «Украинского центра общественных исследований».

По данным статистики, главной причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания: из 13 297 тысяч человек, скончавшихся в 2018 году, 8 428 человек умерли именно от них, причём 3 231 человек скончались вследствие атеросклеротической болезни сердца.

На втором месте с перечне причин смерти - новообразования (2050 случаев смерти). Наиболее частым видом онкологических заболеваний, от которых умирают одесситы, становятся болезни трахеи, брохнов и лёгких (307 случаев). На втором месте по смертоносности - злокачественные новообразования кишечника (254 случая), на третьем - рак молочной железы (191 случай).

Кроме того, 621 человек скончался от болезней органов пищеварения, в том числе 337 - от цироза и фиброза печени (включая алкогольные).

794 человека погибли в результате несчастных случаев, отравлений и других внешних причин: в частности, 116 одесситов умерли в результате ДТП, 110 покончили с собой, 103 отравились алкоголем.

Всего за 2018 год простились с жизнью 13 297 одесситов.

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