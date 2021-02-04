Сотрудница одесской миграционной службы попалась на взятке 104 Новости

Следователи Государственного бюро расследований Украины задержали 4 февраля старшего инспектора миграционной службы Одесской области при получении взятки за ускоренную выдачу вида на жительство иностранным гражданам.

Как сообщает пресс-служба ГБР, женщина требовала 1200 долларов. А попалась она во время получения первой части указанной взятки в сумме 700 долларов

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании для задержанной соответствующей меры пресечения (дело предварительно квалифицируется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Правонарушительнице грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности в течение максимум 3 лет.