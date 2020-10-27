Сотрудники Одесского СИЗО растратили бюджетные средства и могут сами оказаться за решеткой 284 Новости

Прокуроры и сотрудники сектора внутренней безопасности департамента по вопросам исполнения наказаний выявили факт растраты должностными лицами Одесского СИЗО бюджетных денег во время выполнения строительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Известно, что должностные лица в актах приема выполненных работ по капитальному ремонту пищеблока завысили стоимость материалов и оборудования более чем на полмиллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). Санкции статьи предусматривают до восьми лет тюремного режима.