Сотрудники детдома в Измаиле обвиняют директора в педофилии 271 Криминал, Новости

В Измаиле директора дома ребенка Виктора Проценко подчиненные обвинили в развращении троих детей, младшему ребенку 5 лет, а старшему — 7. Все воспитанники детского дома с задержкой в развитии.

В полицию обратилась работница детского дома, она и рассказала о возможном преступлении. Правоохранители завели дело и уже расследуют обстоятельства. Детей осмотрели врачи — следов насилия не нашли. Также с ними пообщались психологи: никто не рассказывал о возможных сексуальных действиях. Единственное, что смог узнать психолог, — ребята ходили к директору в кабинет, где смотрели мультфильмы и играли.

Полиция ждет судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет определить, что произошло — развратные действия, изнасилование или клевета. С детьми продолжают работать психиатры и психологи, чтобы понять, насколько правдиво они отвечали на вопросы о директоре.

Но пока нет никаких оснований, чтобы официально обвинить Виктора Проценко. Кто-то из медперсонала поделился с журналистами, что ранее одна сотрудница вышла из кабинета директора со следами сексуального насилия, — это подтвердили еще два врача детдома.

1-го сентября в Измаиле у здания полиции активисты провели митинг. Они хотели узнать у полиции, почему директор по-прежнему работает, и как продвигается расследование. После митинга активисты пошли к дому ребенка, но директор к ним не вышел.

Скандал с обвинениями в педофилии Виктор Проценко прокомментировал у себя в Facebook:

«Внутренний конфликт в коллективе прорвался чьими-то грязными предположениями, которые стали поводом для скандала, раздутого общественниками и соцсетями. Я не буду уходить. Я не сделал ничего, чтобы прятать глаза или менять место жительства».