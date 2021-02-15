Сотрудник одесского банка похитил 30 тысяч со счета клиента 30 Новости

Одесские киберполицейские разоблачили работника банка в присвоении денег клиента.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, с помощью собственного электронного кабинета он изменил номер контактного телефона клиента, его паспортные данные и ИНН.

Использовав предоставленные ему электронные доступы к внутренним банковским сетям и системам, правонарушитель оформил заявку на выдачу почти 30 тысяч гривен, которые находились на карточном счёте клиента, и завладел ими.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (похищение компьютерной информации или завладение ею путём мошенничества или злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.