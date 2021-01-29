Сотрудник Малиновской райадминистрации попался на взятке в 1000 долларов 49 Новости

Начальник одного из отделов Малиновской районной администрации требовал 1000 долларов США за содействие в предоставлении разрешения на размещение МАФа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полицейские задержали фигуранта 28 января в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения взятки.

Правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.