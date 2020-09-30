Сошедший с рельсов трамвай снес столб в Одессе, пострадали три человека 533 Новости

30 сентября на Фонтанской дороге между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана трамвай сошел с рельсов и снес столб.

Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», причины аварии устанавливаются.

В результате пострадали три человека, среди них 10-летний ребёнок. Девочку, ещё одну пассажирку и водителя трамвая госпитализировали в больницы. Вагон получил серьёзные механические повреждения.

Чуть раньше в районе 7-й станции Люстдорфской дороги вагон, следовавший по маршруту №3, сошел с рельсов. Причиной стало то, что на рельсовое полотно выпал строительный мусор из проезжавшего грузовика. В результате аварии была повреждена контактная сеть. Движение трамвайных маршрутов № 3, 26, 27 приостановлено.