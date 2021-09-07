Собака в выгребной яме и котята на крыше: спасатели Одесской области сегодня дважды помогали животным 40 Новости

7 сентября в 12:43 в Службу спасения поступило сообщение о том, что Одессе на улице Академика Филатова прохожие слышат жалобное мяуканье, которое звучит из четырехэтажного здания.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на крыше здания находятся четыре котенка.

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы сняли их с крыши и передали неравнодушным людям.

А в 8:47 спасателям сообщили о том, что в г. Березовка в выгребную яму попала собака, и нужна помощь, чтобы ее достать.

Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического электродомкрата и веревки спасли обессиленного песика и передали его женщине, которая обязалась заботиться о нем.