Собака в выгребной яме и котята на крыше: спасатели Одесской области сегодня дважды помогали животным

7 сентября в 12:43 в Службу спасения поступило сообщение о том, что Одессе на улице Академика Филатова прохожие слышат жалобное мяуканье, которое звучит из четырехэтажного здания.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на крыше здания находятся четыре котенка.
Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы сняли их с крыши и передали неравнодушным людям.
А в 8:47 спасателям сообщили о том, что в г. Березовка в выгребную яму попала собака, и нужна помощь, чтобы ее достать.
Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического электродомкрата и веревки спасли обессиленного песика и передали его женщине, которая обязалась заботиться о нем.