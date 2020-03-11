Скорая коммунальная помощь: как мэрия создала бизнес для соратника Труханова

Как выяснили журналисты интернет-издания «Монитор», распиаренная Одесской мэрией «Скорая коммунальная помощь» не является городской структурой и принадлежит специально под это созданной частной компании.

Учредителем ООО «Колл-центр 15-01» является ООО «Управляющая компания «Суворовский»», а бенефициаром указан некий Попович Виталий Анатолиевич из села Куча Хмельницкой области.

Но с чем может быть связана такая щедрость ЖКСов при новом руководителе департамента ЖКХ Дмитрии Жемане? Дело в том, что ранее учредителем ООО «Управляющая компания «Суворовский»», которая и создала колл-центр 15-01, являлся бывший помощник мэра города Геннадия Леонидовича Труханова Петик Денис Геннадиевич. Он выступает руководителем региональной организации партии «Доверяй делам». Вместе с Геннадием Леонидовичем данный гражданин учредили «Благотворительный фонд Геннадия Труханова «Доверяй делам»». Также Денис Петик указан учредителем общественной организации «Доверяй делам».

С приходом нового директора департамента городского хозяйства чуть-ли не каждое действие коммунальщиков преподносится как реформы и ноу-хау, которого в нашем городе не было. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» Дмитрий Жеман неоднократно рассказывал о нововведениях, которые он принес в одесские ЖКСы. Среди них:

закупка формы для работников ЖКС;

«субботники» каждую неделю в каждом районе города;

борьба с незакрытыми люками;

«Скорая коммунальная помощь»;

закупка мусорных баков для дворников и др.

Одним из первых, что якобы создал новый начальник департамента ЖКХ Дмитрий Жеман, являлась как раз «Скорая коммунальная помощь» по номеру 15-01. Чиновник заявлял, что данный колл-центр был создан для оперативного устранения аварий в жилых домах и в течение получаса на месте будет специалист ЖКС для устранения проблемы. С первого взгляда идея неплохая, но зачем понадобилось создавать отдельный колл-центр, если уже существует «Единый центр обращения граждан» по номеру 15-35?

В системе государственных закупок «Прозорро» мы обнаружили, что за четыре месяца ЖКСы города за прием телефонных звонков заплатили ООО «Колл-центр 15-01» практически 1 млн гривен. Получается, что данный сервис никак нельзя назвать городским, а зарабатывает на нем частная компания.

Стоит отметить, что компания «Колл-центр 15-01» была специально создана под освоение средств городского бюджета. Предприятие было зарегистрирована в средине ноября, а Дмитрий Жеман презентовал сервис «15-01» в декабре 2019 года.

Первый договор с ЖКС «Фонтанский» был подписан 12 декабря 2019 года. Согласно договору, компания «Колл-Центр 15-01» берет на себя обязательства, используя собственное оборудование осуществлять прием и обработку телефонных звонков. Работа сервиса должна быть организована круглосуточно и даже в выходные и праздничные дни. За полмесяца предоставления услуг ЖКС «Фонтанский» заплатил 108 989 гривен. В системе «Прозорро» нет никаких сведений о заключенном договоре за январь 2020 года, но за февраль 2020 года также была уплачена сумма в размере 108 989 гривен. За март 2020 года по какой-то причине ЖКС «Фонтанский» заплатил 40 790 гривен за прием частной компанией звонков жителей многоквартирных домов. По какой же причине сумма могла сократиться более чем в два раза?

ЖКС «Хмельницкий» за каждый месяц работы колл-центра перечислял 59 тыс. гривен, что меньше чем ЖКС «Фонтанский» в первые месяцы работы сервиса. ЖКС «Черемушки» за два месяца компании «Колл-центр 15-01» заплатил сумму в размере 167 698 гривен или же 83 849 гривен в месяц. ЖКС «Вузовский» в месяц оплачивает услуги «Скорой коммунальной помощи» на 72 953 гривен. ЖКС «Черноморский» платит компании 64 178 гривен в месяц. За февраль 2020 года ЖКС «Порто-Франковский» заплатил за услуги частного колл-центра 102 517 гривен.

Так о какой реформе может идти речь в данном случае? ЖКСы начали перечислять достаточно большие суммы частной навязанной компании, ведь определения колл-центра, который будет предоставлять свои услуги, происходило без какого-либо конкурса. И почему просто нельзя было расширить функционал городского колл-центра «15-35»? Ведь за 1 млн гривен наверняка можно было докупить необходимое оборудование, нанять необходимое количество сотрудников и обеспечить им хороший уровень зарплаты.

Ранее Одесская мэрия также делала подарки компании бывшего помощника мэра Одессы. Так, в 2014 году ООО «Управляющая компания «Суворовский»» получила на баланс 60 домов от ЖКС «Северный» на поселке Котовского. Компания теперь занимается их обслуживание и собирает СДПТ, выполняя функции частного ЖКС.

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