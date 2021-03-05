Сколько жителей Одессы и области вакцинировались от коронавируса за неделю 15 Новости

За прошедшие 7 дней в Одесской области от коронавируса вакцинировались 700 человек. Большинство из них – сотрудники медучреждений, работающие с ковидными больными. Остальные – так называемые добровольцы – общественные деятели, представители СМИ и активные в соцсетях одесситы.

Об этом сообщил Одесский областной центр общественного здоровья.

«Будем рады также спортсменам, религиозным деятелям и другим публичным лицам не только из Одессы, но и из других населенных пунктов области. Ведь в районах уже начали вакцинировать! Сегодня, например, мобильные бригады работали в Черноморске и Белгород-Днестровском», – сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Прививать добровольцев начали по нескольким причинам. Во-первых, в одной ампуле содержится 10 доз вакцины, после ее вскрытия срок годности препарата составляет всего пару часов. Из-за массового отказа врачей прививаться, остатки вакцины приходилось выбрасывать. В Министерства охраны здоровья нашли выход и разрешили колоть неиспользованный препарат добровольцам. Во-вторых, желающие привиться вне очереди популяризируют вакцинацию в соцсетях и повышают уровень доверия к иммунизации среди населения.

Стать добровольцем и записаться на вакцинацию можно заполнив анкету по ссылке.