Сколько стоит умереть в Одессе: реальные цены на похороны и способы сэкономить

Думаете, о том, чтобы отложить на квартиру, машину или новые вещи? А как насчёт того, чтобы быть готовым к любой ситуации, в том числе и похоронам. Я, например, понятия не имела, как работает эта система. Думала, что похоронные агенты, которые встречают вас сразу же после сообщения о смерти — это норма. Но нет. Сколько на самом деле стоят похороны, если заранее знать как всё устроено? Попытались разобраться.
Обычная ситуация – вы приезжаете на место смерти, а там врачи, полиция и агенты. Они с трепетом в голосе высказывают свое сожаление и начинают обрабатывать клиента. Как же они появляются на месте раньше и почему звонят на ваш личный номер? Ту вступают обычные схемы, которые работают годами. О деталях мы узнали от нескольких одесских ритуальщиков. Чтобы обезопасить их от угроз, имена не упоминаем.
В Одессе похоронными делами заправляет КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания». Именно они заключают договоры с ритуальными агентствами. Сейчас их порядка 50. Именно столько компаний ведут борьбу за каждого умершего, чтобы добротно провести его на тот свет. Расценки правда отличаются. Допустим, на Одесском похоронном рынке царит некая монополия. Компания Х контролирует всю профильную сферу.
Как это происходит?
Чтобы знать о том, где и когда умер очередной клиент, нужно получить информацию от тех, кто фиксирует эту смерть. А это – скорая помощь, райотделы, поликлиники. Каждая компания обрабатывают своии источники самостоятельно. На сегодняшний день самая высокая такса – 4500 гривен за одно такое оповещение.
В чем смысл и окупается ли?
Смысл – контроль так называемого «рынка». Установить высокие цены могут лишь те, кто точно знает, что отобьёт эти деньги. Следовательно, монополист или приближённые компании завышают цены, а врачи и правоохранители, зная о ставке, могут просить больше. Агенту сообщают о случившемся и он начинает работать. В выигрыше все, кроме бюджетных агентств и самого клиента. Чуть не забыла о государстве, оно тоже в стороне. Крупные компании предпочитают не регистрироваться, а все чеки выписаны на частников. Так легче сэкономить на налогах.
Есть ли альтернатива?
Безусловно. Альтернатива заключается лишь в готовности к ситуации.
Монополисты стартуют от 15-20 тысяч за похороны. И это без особого права выбора. Пожилым людям даже советуют оформлять кредит. Ну так, чтобы все подобающе выглядело.
Сэкономить действительно реально. Есть два варианта. Тотальная экономия заключается в самостоятельной организации процесса. Тут можно сохранить приличную сумму, но потерять много времени и нервов от незнания бюрократических процессов. Потому работу ритуальных агентов мы бы не исключали. Профессионалы из бюджетной фирмы сделают прощанье не менее ккачественным, но чек будет значительно отличаться. Бюджетный вариант под ключ организуют приблизительно за 9 тысяч гривен. И это включает в себя минимальный, но обязательный перечень. Цены на услуги указаны в гривнах.
Так, чтобы не возиться с документами готовьте 400 ₴, Транспортировка тела с места смерти до морга – 750 ₴, сам морг на 3 дня – 2200 ₴, бюджетный гроб – от 1000 ₴. Нужно не забыть и о подушке с одеялом – это ещё 250 ₴. Могилу выкопают за 1200 ₴. Цена варьируется от сезона. Доставка тела на кладбища – 1150 ₴. Обязательно и носильщики – 1400 ₴ и временный крест за 400 ₴.
Дополнительная услуга – отпевание. Обойдется в районе 400 ₴. Спросом пользуется и поминальный обед. За человека в среднем – 250 ₴. Транспортировка скорбящих еще 1000 ₴.
На чём можно сэкономить
- Ритуальные товары. Можно закупить в интернете или на 7-м километре.
- Морг. Цена за услугу, если договариваться непосредственно с моргом – стандартная. А недобросовестные агентства могут брать такую же сумму не за три дня хранения тела, а за один. Будьте внимательны!
- Отпевание. Некоторые батюшки и вовсе не берут деньги за свои услуги. В любом случае, отблагодарить их лично выйдет дешевле. Стандартная благодарность – 200 ₴.
- Гроб. Обращайте внимание на отделку. Цена зависит от агентства. В одном месте могут за 1500 предложить совершенно пустой гроб, в другом же – с минимальной отделкой за 1000 ₴.
- Одежду, обувь, подушку и покрывало можно взять из личных запасов.
Место на кладбище
В Одессе официально среди кладбищ для новых захоронений открыто лишь одно – Западное, возле Двух столбов. Согласно закону, места на свободных участках бесплатные для всех украинцев. При этом у вас есть право выбора, в каком городе быть захороненным. Вы также имеете право на захоронение на семейном участке. Однако, с последнего захоронения по санитарным нормам должно пройти не менее 20 лет. Но передавать право собственности на место не в ваших силах. При желании, имея на руках документы, можете дозахоранивать туда кого угодно. Но где вы слышали о том, что вопрос не решается? При большом желании и определённом откате начальнику кладбища вы получите желаемое место. И пускай официальные структуры отнекиваются. Вопрос решается по месту. Цена достигает нескольких тысяч долларов. Всё зависит от кладбища и расположения.
Кремация
Есть и альтернатива классическому захоронению – кремация. Сама процедура стоит 1050 ₴. Но и тут необходимы гроб, ритуальный набор, ну и почти весь предыдущий перечень. Самая дешёвая урна – от 300 ₴. Место в колумбарии с гранитной табличкой – 2 500 ₴. Склеп – 2000 ₴. И на этом можно сэкономить. По законодательству хоронить в землю совсем не обязательно. Прах можно оставить либо дома, либо развеять в любимом месте. Нам повезло больше – рядом море. Такая процедура пользуется популярностью среди моряков.
А чтобы и вовсе отказаться от похорон, сохранить деньги и принести пользу – завещайте своё тело или органы на благие дела. Может даже во благо науки. Решение прописывается в завещании или принимается близкими родственниками.
Компенсация
В случаях захоронения одиноких граждан, ветеранов войны и труда, а также второй категорий малообеспеченных граждан, компенсация выделяется городским бюджетом. Сумму устанавливают самостоятельно.
Смерть пенсионера – выплата в размере двухмесячной пенсии, которую получал на момент смерти.
Смерть безработного – компенсация в размере прожиточного минимума (с 1 января 2020 года – 2027 гривен).
Смерть на производстве – Фонд социального страхования выплачивает компенсацию и возмещает стоимость всех ритуальных услуг.
Смерть застрахованного лица – 4100 гривен.
При смерти пенсионера из числа военнослужащих выплачивается помощь в размере трехмесячный пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2020 года – 2027 гривен).
В случае смерти одинокого гражданина за пределами Украины, при волеизъявлении, его вернут на родину и похоронят за счёт государства.
ВАЖНО! Пособие на погребение предоставляется в течение шести месяцев после смерти лица, но в том размере, который был установлен в день смерти.