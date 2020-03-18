Сколько стоит умереть в Одессе: реальные цены на похороны и способы сэкономить

Безусловно. Альтернатива заключается лишь в готовности к ситуации.

Монополисты стартуют от 15-20 тысяч за похороны. И это без особого права выбора. Пожилым людям даже советуют оформлять кредит. Ну так, чтобы все подобающе выглядело.

Сэкономить действительно реально. Есть два варианта. Тотальная экономия заключается в самостоятельной организации процесса. Тут можно сохранить приличную сумму, но потерять много времени и нервов от незнания бюрократических процессов. Потому работу ритуальных агентов мы бы не исключали. Профессионалы из бюджетной фирмы сделают прощанье не менее ккачественным, но чек будет значительно отличаться. Бюджетный вариант под ключ организуют приблизительно за 9 тысяч гривен. И это включает в себя минимальный, но обязательный перечень. Цены на услуги указаны в гривнах.

Так, чтобы не возиться с документами готовьте 400 ₴, Транспортировка тела с места смерти до морга – 750 ₴, сам морг на 3 дня – 2200 ₴, бюджетный гроб – от 1000 ₴. Нужно не забыть и о подушке с одеялом – это ещё 250 ₴. Могилу выкопают за 1200 ₴. Цена варьируется от сезона. Доставка тела на кладбища – 1150 ₴. Обязательно и носильщики – 1400 ₴ и временный крест за 400 ₴.

Дополнительная услуга – отпевание. Обойдется в районе 400 ₴. Спросом пользуется и поминальный обед. За человека в среднем – 250 ₴. Транспортировка скорбящих еще 1000 ₴.