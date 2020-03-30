Шмигаль вніс у ВР кандидатури на трьох міністрів 78 Люди, Новости

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав для розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня кандидатури на посади трьох міністрів – охорони здоров’я, енергетики та захисту довкілля, фінансів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті ВРУ.

Так, Прем’єр пропонує звільнити двох міністрів, які не пропрацювали і місяця, – голову МОЗ Іллю Ємця та голову Мінфіну Ігоря Уманського. Наразі відповідні проекти постанов №3283 та №3281 направлені на розгляд комітетів.

На ці дві посади Шмигаль пропонує нові кандидатури – на посаду міністра охорони здоров’я Максима Степанова (проект постанови №3284), а на посаду міністра фінансів – Сергія Марченка (проект постанови №3282).

Окрім того, очільник уряду вніс у ВР пропозицію про призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту довкілля (проект постанови №3280).

Усі вони також направлені на розгляд комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.

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