Школы Одесской области могут вернуться на дистанционное обучение

04.03.2021 17:09
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Новости

Из-за роста заболеваемости школы Одесской области через неделю могут перевести на дистанционное обучение. Об этом в Facebook сообщил глава областного департамента образования Александр Лончак.

«По информации моей коллеги Натальи Одарий-Захарьевой, детские больницы города переполнены, развернуты дополнительные койко-места. Наблюдается рост заболеваемости на коронавирусную инфекцию среди участников образовательного процесса», – написал чиновник.

Он добавил, что 5 учебных заведений в области уже перешли на дистанционную форму обучения. Лончак попросил не отправлять детей на занятия, если у них есть симптомы заболеваний.

Что касается школ в Одессе, то в городском департаменте переход на удаленку пока не анонсировали.

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