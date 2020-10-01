Школьник из Одесской области перерезал себе горло из-за педагога 435 Новости

Полицейские Одесской области устанавливают обстоятельства травмирования десятикласника из Килии.

Как сообщает пресс-служба полиции, во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанёс себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.

Сейчас парень находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему со стороны педагога. Сейчас эта информация, а также другие версии произошедшего, проверяются полицией, опрашиваются учителя и одноклассники пострадавшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).