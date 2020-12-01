Шесть жителей Одесской области умерли от коронавируса за сутки 297 Новости

45 838 случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской области по состоянию на 1 декабря.

Как сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины, 20 007 из них — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 889 новых случаев заболевания, из них 480 — у одесситов. Скончались 6 человек (585 с начала эпидемии), выздоровели 375 (9488 всего). Продолжают болеть 35 765 человек, что на 508 больше, чем накануне.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 268 пациентов с COVID-19, из них 72 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступил 21 человек с подозрением на COVID-19.

29 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 64 человека — в ГКБ №10, 93 человека — в городской больнице №5, 26 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 20 новых случаев COVID-19 у детей (10 мальчиков и 10 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 155 жителей Одессы.