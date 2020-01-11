Сгоревший одесский колледж законсервируют 25 Идеи, Новости

Здание на Троицкой хотят накрыть временной крышей.

В Одесcкой ОГА состоялось совещание с участием полиции, ГСЧС и архитекторов. На нем обсудили, что делать со зданием сгоревшего колледжа на Троицкой, 25. Участники собрания пришли к выводу, что памятник архитектуры «Доходный дом Асвадурова» все же подлежит восстановлению.

Глава облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что будет обращаться к министерству образования с просьбой выделить деньги на ремонт сгоревшего колледжа — в частности, на первоочередные работы.

В них входит строительство временной кровли и создание ограды, чтобы на территорию не могли проникнуть посторонние.

Также на памятнике архитектуры планируют установить маячки, чтобы отслеживать возможные трещины и провести геодезические исследования разрушенного пожаром строения.

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