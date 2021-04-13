Семь одесситов скончались за сутки от последствий коронавируса 11 Новости

795 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы за последние сутки в Одесской области, в том числе 427 — в Одессе.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

По данным ковид-портала СНБО, в Одесской области за сутки произошло 19 летальных случаев среди зараженных коронавирусом, 7 из них — в Одессе.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 256 пациентов с COVID-19, из них 45 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 211 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

75 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 74 человека — в ГКБ №10, 96 человек — в городской больнице №5, 70 пациентов – в городской больнице №8, 36 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 13 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 69 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей (девять девочек и четыре мальчика).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 304 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 41 956 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 13 822 одессита.