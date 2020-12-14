Семь человек, среди них дети, пострадали в аварии в Одесской области 286 Новости

13 декабря возле села Железнодорожное Болградской области столкнулись Daewoo Lanos и «Renault.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей в возрасте четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин из Renault — водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.