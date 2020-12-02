Секретарем горсовета стал ректор ОНУ, а вице-мэром — скандальный «строительный» зам Гурвица 183 Новости

Первая серьёзная сессия депутатов Одесского городского совета состоялась 2 декабря.

Так, путем тайного голосования был избран секретарь депутатского собрания, им стал ректор ОНУ, представитель партии «Слуга народа» Игорь Коваль.

Известно, что именно секретарь горсовета исполняет обязанности мэра в случае, если последний будет отстранен от должности.

Кроме того, депутат от ОПЗЖ Михаил Кучук был избран заместителем городского головы. Также депутаты официально назначили замом экс-директора «Одесгорэлектротранса» Дмитрия Жемана, который до сих пор был исполняющим обязанности на этом посту.

Кроме того, на сессии утвердили персональный состав исполкома Одесского горсовета нового созыва. В его состав, помимо самого мэра, вице-мэров Кучука, Бедреги, Подгайного, Вугельмана и Жемана, вошли и.о. главы департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров, директор юрдепартамента Инна Поповская, зам. декана Одесской национальной юридической академии Артур Амиров, директор юридической компании «Лаурус» Лариса Бакаянова, директор фирмы «Полиграф-детект» Наталья Ивашова, директор Всемирного клуба одесситов Елена Павлова и директор юридической компании «Де юре» Григорий Трипульский.

Геннадий Труханов также с голоса внес предложение включить в состав исполкома Александра Абрамова и главу адвокатской фирмы «Собрание» Ольгу Головченко, ранее уже работавшую членом данного органа.

Депутаты также утвердили состав профильных комиссий. Интересно, что в комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов вошли аж три председателя фракций. Это Олег Брындак из «Доверяй делам», Вадима Мороховский от «Слуги народа» и Алексей Потапский из «Европейской солидарности»