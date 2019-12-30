Сдавал назад и не заметил пешехода: в Одессе водитель маршрутки получил условный срок за смертельное ДТП 45 Криминал, Новости

Киевский районный суд признал водителя маршрутки №146 виновным в смертельном ДТП. Мужчина сбил пешехода - он погиб от полученных травм.

Как говорится в решении суда, авария произошла 1 февраля 2017 года на Фонтанской дороге. Водитель отъезжал от остановки общественного транспорта в сторону 7-й станции Большого Фонтана и в зеркало заднего вида заметил бабушку, которая бежала за маршруткой. Мужчина решил помочь старушке и начал сдавать назад. В этот момент под колесами автобуса оказался пешеход, которого водитель не заметил. От полученных травм он погиб.

В суде водитель полностью признал свою вину. Его приговорили к 5 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Однако реальное наказание заменили на 2 года условно. Кроме этого, он выплатит семье погибшего 30 тысяч гривен моральной компенсации. Еще 38 400 грн семье погибшего выплатит ЧАО «Украинская пожарно-страховая компания».

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