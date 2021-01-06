СБУ задержала наркоторговцев, перевозивших крупнейшую партию героина через Одесский порт 63 Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду рекордной партии героина в Евросоюз.

Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о партии наркотиков весом в 1035 килограмм. Её доставили в Одесский порт в контейнере с продуктами питания. Стоимость перехваченной партии героина, по оценкам СБУ, составляет 2,3 миллиарда гривен.

Правоохранители знали об этом, но не стали конфисковывать наркотик, а проследили за незаконным грузом с целью определения причастных к контрабанде лиц.

Под контролем СБУ груз доставили во Львовскую область, откуда его хотели переправить в одну из стран Евросоюза под прикрытием дипломатической почты.

В ходе операции были задержаны четверо операторов канала наркотрафика - граждан иностранных государств, в том числе Турции. В настоящее время с ними проводят следственные действия.