СБУ выявила коррупционные схемы в таможне и Госпотребслужбе Одессы 70 Новости

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на коррупционных схемах должностных лиц одного из таможенных постов и чиновника Госпотребслужбы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники уличили таможенников в систематическом вымогательстве денег за несоздание искусственных препятствий при оформлении грузов. Фигуранты угрожали импортерам затягивать процесс таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень обязательных платежей, если те с ними не рассчитаются.

Сотрудники спецслужбы установили, что за месяц таможенники зарабатывали до 3 тысяч долларов США. По имеющейся информации, схема просуществовала несколько месяцев. Правоохранители задержали одного из фигурантов, старшего государственного инспектора таможенного поста при получении очередного «транша» от импортеров. Ему сообщено о подозрении.

Планируется задержание других фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц и руководителей Одесской таможни.

СБУ также уличила в коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпотребслужбы в Одесской области.

Установилено, что чиновник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Госпотребслужбы систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновник гарантировал, что они смогут избежать административной ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения.

В ходе досудебного расследования оперативники задокументировали один из фактов получения злоумышленником и его подчиненным взятки от менеджера коммерческой структуры.

Правоохранители задержали чиновника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.