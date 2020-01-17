СБУ викрила корупційну схему розмитнення автомобілів на Одещині 57 Новости

Правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за розмитнення автомобілів з США.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що місячний нелегальний дохід працівників митниці складав близько 15 тисяч доларів.

Як стало відомо, “вартість” послуг залежала від класу автомобіля та коливалися від 50 до 500 доларів.

Правоохоронці затримали працівника митниці піч час отримання частини хабара у розмірі 850 доларів США, загалом за “безкоштовне розмитнення” атво посадовець вимагав 1250 доларів.

Наразі тривають слідчі дії.

Джерело