СБУ расследует фиктивную сделку головы Маякской ОТГ на $ 381 000 по покупке нежилых зданий 27 Криминал, Новости

В Маяках председатель сельсовета провернул похожую махинацию, как и в случае с покупкой завода «Краян» Одесской мэрией.

Служба безопасности в Одесской области зарегистрировала уголовное производство №12019160000000939 от 4 октября 2019 года против должностных лиц Маякского сельсовета за злоупотребление служебным положением с целью получения выгоды, что, в свою очередь, нанесло вред интересам граждан. Речь идет о покупке в коммунальную собственность 12 нежилых зданий по завышенной цене, а именно за 7 млн 472 тыс. 634 грн., а также земельного участка площадью 1,5 га за 1 млн 867 тыс. 787 грн.

На основании решения Маякского сельсовета председатель Виктор Дяченко 12 июня 2019 года передал в собственность жителю села Маяки Михаилу Долготеру земельный участок на ул. Речная, 70, а также расположенные на ней нежилые помещения площадью 1907,6 кв. м. Затем от имени Маякской ОТГ председатель Дяченко купил вышеуказанный земельный участок и нежилые здания у гражданина Долготера за бюджетные деньги якобы для размещения отдела Государственной пограничной службы.

В апреле-мае 2019 года Михаил Долготер обратился с заявлением в Маякскую ОТГ об отводе в частную собственность земельного участка на ул. Речная, 70, что находится в собственности громады. Вопрос относительно отвода земельного участка был вынесен на повестку дня 29-го заседания сессии депутатов Маякского сельсовета, где большинство депутатов проголосовало «за». При этом, должностные лица Маякского сельсовета, которые инициировали вынесение данного вопроса на сессию, не уведомили остальных депутатов о том, что на этом земельном участке находятся нежилые помещения.

По информации источников интернет-издания «Монитор», Виктор Дяченко лоббировал выделение Одесской ОГА и департаментом финансов денег на покупку земельного участка по соответствующей бюджетной программе. Директор департамента финансов Марина Зинченко тоже была причастна к этой махинации и состояла в доле. За этот период Михаил Долготер уже подготовил необходимый пакет документов на земельный участок и нежилые здания на ул. Речная, 70 для их продажи Маякской ОТГ.

На сайте публичных закупок ProZorro Маякский сельсовет 5 июля 2019 года проводил закупку земельного участка по цене 1,8 млн гривен и нежилых зданий за 7,4 млн гривен без оглашения публичных торгов. Стоимость каждой закупки была выше 200 тыс. гривен, соответственно, сельсовет должен был оглашать тендер. В этот же день, 5 июля 2019 года, были подписаны оба договора с Михаилом Долготером.

15 июля 2019 года сумма в размере 9 млн 340 тыс. 421 грн. была перечислена на расчетный счет гражданина Долготера.

Ранее журналисты интернет-издания «Монитор» писали о том, как чиновники Надлиманского и Маякского сельсоветов (ныне Маякская ОТГ) в 2017 году и в апреле 2019 года перевели почти 2 млн грн. на счет фирмы-подрядчика «Регионбуд-2005» за замену окон и ремонт крыши в Надлиманском доме культуры. До сегодняшнего дня никакие работы так и не проводились.

На сайте Clarity Project имеется информация, что ФЛП Михаил Долготер зарегистрирован в городе Беляевка. Контактный номер, который он указал, совпадает с номером телефона частного предприятия «Контакт», которое находится в городе Теплодар и занимается организацией отдыха и развлечений. Михаил Долготер не имеет никакого отношения к этой фирме и никогда не числился в списке ее учредителей. Это еще раз подтверждает фиктивность сделки купли-продажи.

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