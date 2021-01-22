СБУ нашла в Одессе схему переправки моряков на Крымский полуостров

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении в Одессе схемы незаконной переправки моряков через государственную границу на Крымский полуостров.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, руководство одной из международных групп морских компаний причастно к преступлению.

«Они в течение долгого времени нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись во временно оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё», — говорится в сообщении.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 УК, а правоохранители уже провели 12 обысков, изъяв различную судовую документацию, компьютерную технику, носители информации и договоры, в том числе заключённые и с резидентами из Российской Федерации.

При этом Telegram-канал «Портовик» сообщает, что речь идет о буксирах компании «Трансшип».

Отмечается, что 17 января в порту Черноморск СБУ буквально взяло штурмом буксиры Topaz N и Diamond N. В николаевском порту была остановлена работа еще 6 буксиров. Буксиры взяты в так называемый бербоут-чартер. Собственником их является компания Henford Logistics Limited, которая формально является гонконгской. Однако ее бенефициар — некая Инна Кузнецова, имеющая паспорт РФ. Реальный же собственник «Топаза» и «Диаманта» — акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».

«Трансшип» готовит судебный иск о неправомерности проведенных обысков в офисе группы и на принадлежащих ей судах. Глава компании Андрей Иванов утверждает, что заявления СБУ об участии буксиров в тайной переправке моряков в Крым лишены оснований, поскольку все суда компании оснащены передатчиками АИС, и их позицию можно отследить онлайн в любой момент 24 часа в сутки — включительно с историей их передвижений на несколько лет назад.