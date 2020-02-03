СБУ: чиновники из Затоки «заработали» 6 миллионов на ремонте очистительных сооружений 73 Новости

По данным спецслужбы, чиновники Затокского поссовета разворовали 6 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники рассказали, что весной 2019 года руководители поселкового совета заключили договора на капремонт и реконструкцию очистительных сооружений. Общая сумма контрактов составила 18 миллионов гривен, причем треть пошла на «зарплаты» чиновников. По данным СБУ, злоумышленники специально завысили стоимость работ и материалов, а разницу забрали себе.

В служебных помещениях поссовета провели ряд обысков. Оперативники нашли там документы и другие материалы, подтверждающие незаконные сделки.

Напомним, что чиновники поссовета уже попадали в скандалы. Так, правоохранители расследуют земельные махинации в Затоке. По их данным, руководители органа распродали участки, принадлежащие территориальной громаде.

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