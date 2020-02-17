Саутенков пропиарит: облсовет заплатит 200 тыс. гривен двум каналам депутата 69 Новости

Одесский облсовет заказал освещение своей деятельности в эфире телеканалов «Інший» и «Южная волна». Оба телеканалы имеют отношение к депутату-оппозиционеру.

Соответствующая информация была опубликована 13 февраля 2020 года на портале государственных закупок «Прозорро».

Согласно опубликованному договору, из бюджета Одесской области будет выделено 96 тыс. гривен на пиар облсовета на телеканале «Інший». За эти деньги телеканал должен выпустить в эфир четыре телепередачи по 20 минут. Зачастую на такие эфиры приходит кто-то из руководства облсовета, а учитывая, что первым заместителем председателя облсовета является представитель «Оппоблока» Вадим Шкаровский, то несложно догадаться, кто будет гостем студии. Также телеканал должен будет снять четыре репортажа по шесть минут.

За пиар представителей облсовета в эфире телеканала «Южная волна» налогоплательщики Одесской области заплатят 100 тыс. гривен. Договором предусмотрено производство пяти телепередач по 20 минут и пяти репортажей по 6 минут.

Учредителем обоих каналов является некий Иванов Владимир Олегович, но фактическим собственником выступает депутат Одесского облсовета от фракции «Оппозиционный блок» Виталий Саутенков, который на парламентских выборах баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу, но проиграл кандидату от партии «Слуга народа».

Стоит отметить, что ранее телеканал «Южная волна» принадлежал супруге заместителя председателя Одесского облсовета Юрия Димчогло Татьяне. В сентябре 2018 года новым собственником стал генеральный директор строительной компании «Гефест» Александр Проценко, а в марте 2019 года собственником стал греческий застройщик и президент компании Бумбурас Пантелеймон. В марте 2019 года телеканал был перерегистрирован на Владимира Иванова.

Еще 200 тыс. облсовет заплатит за освещение своей деятельности в коммунальной газете «Одесские вести». За эти деньги газета должна разместить материалы на более 33 тыс. см2.

Таким образом, каждый житель Одесской области заплатит за то, чтобы местные политики могли рассказать о своих достижениях за наши деньги. Это является вопиющим фактом в ситуации, когда народные избранники пиарят свою персону за счет бюджета области. Страна в стадии замороженного военного конфликта просто не может позволять себе такое транжирство. Также стоит учесть, что руководство облсовета весьма небедное, о чем свидетельствуют их декларации.

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