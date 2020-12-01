С января отопление в Одессе подорожает на 23%

Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных услуг 30 ноября утвердила новые тарифы на отопление для КП «Теплоснабжение Одессы».
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте комиссии, для населения утверждён тариф в 1511 гривен и 62 копейки за гигакалорию (без НДС). Соответственно, с учётом НДС тариф составит 1813 гривен 94 копейки. В настоящее время в Одессе действует тариф для населения в 1474 гривен 69 копеек (с НДС). Таким образом, тариф вырастет примерно на 23 %.
Для коммерческих потребителей новый тариф составит 1526 гривен 68 копеек (1832 гривны и 2 копейки с НДС). Действующий тариф составляет 1505 гривен 99 копеек (с НДС).
Новые тарифы вступят в силу после официального опубликования решения. Скорее всего, платёжки с новыми цифрами одесситы получат уже в январе 2021 года.