С января отопление в Одессе подорожает на 23% 302 Новости

Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных услуг 30 ноября утвердила новые тарифы на отопление для КП «Теплоснабжение Одессы».

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте комиссии, для населения утверждён тариф в 1511 гривен и 62 копейки за гигакалорию (без НДС). Соответственно, с учётом НДС тариф составит 1813 гривен 94 копейки. В настоящее время в Одессе действует тариф для населения в 1474 гривен 69 копеек (с НДС). Таким образом, тариф вырастет примерно на 23 %.

Для коммерческих потребителей новый тариф составит 1526 гривен 68 копеек (1832 гривны и 2 копейки с НДС). Действующий тариф составляет 1505 гривен 99 копеек (с НДС).

Новые тарифы вступят в силу после официального опубликования решения. Скорее всего, платёжки с новыми цифрами одесситы получат уже в январе 2021 года.