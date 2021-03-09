С владельца затонувшего у одесского берега танкера Delfi взыскали 2,7 миллиона 14 Новости

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Администрации морских портов Украины к владельцу танкера Delfi и постановил взыскать с него 2 миллиона 743 тысячи гривен убытков из-за ликвидации последствий крушения.

Как сообщили в пресс-службе суда, там находится еще один иск от государства о лишении владельца прав на танкер.

Напомним, что танкер Delfi, который потерпел крушение у берегов одесского пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года, впервые попытались убрать только в середине июля прошлого года.

Когда судно поднимали на киль, у одного из буксиров оборвался трос. После этого полипропиленовые тросы заменили на металлические. Вторая попытка подъема Delfi снова оказалась безуспешной. Судовладелец заявил, что причиной неудачи стали бракованные тросы.

После этого право на подъем судна получила Администрации морпортов Украины, которая сразу объявила тендер по выбору подрядчика. В августе стало известно, что работы по эвакуации танкера с одесского пляжа оплатят частники.

Тем временем владелец Delfi пытался помешать спецоперации и подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер. Судно подняли и отбуксировали в порт Черноморска 10 сентября 2020 года.