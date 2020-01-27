С одесского бизнесмена Альперина сняли электронный браслет, - адвокат 91 Криминал, Новости

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого считают организатором коррупционной схемы на таможне, сняли электронный браслет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Андрей Федур.

По словам защиты подозреваемого, средство электронного контроля сняли в связи с истечением срока действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

При этом адвокат отметил, что Альперин “и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого”.

“И не будет удаляться с постоянного места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда. А “браслет” используйте где-то с большей пользой”, – написал Федур.

Как сообщалось, НАБУ задержало Вадима Альперина 27 ноября за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его задержали в САП, куда он пришел добровольно на допрос.

Бизнесмену объявили подозрение в руководстве группировки, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. По делу проходят еще десять человек, задержанных 26 ноября, в их числе – семеро сотрудников таможни.

Альперин вышел из СИЗО после того, как ВАКС избрал для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 70 миллионов гривен.

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