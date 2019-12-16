С начала будущего года в Одессе начнет работать электронный сервис «Е-малыш»

Одесса стала одним из первых городов Украины, в котором с 1 января 2020 года стартует проект «Е-малыш». Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
Данный проект предусматривает полный комплекс регистрационных услуг по одному заявлению:
государственная регистрация родившегося ребенка;
регистрация места проживания ребенка;
назначение помощи при рождении ребенка;
регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при определенных условиях);
регистрация в демографическом реестре;
определение происхождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);
регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.
Ряд вышеупомянутых услуг можно будет получить не выходя из роддома.