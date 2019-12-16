С начала будущего года в Одессе начнет работать электронный сервис «Е-малыш» 211 Люди, Новости

Одесса стала одним из первых городов Украины, в котором с 1 января 2020 года стартует проект «Е-малыш». Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

Данный проект предусматривает полный комплекс регистрационных услуг по одному заявлению:

государственная регистрация родившегося ребенка;

регистрация места проживания ребенка;

назначение помощи при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при определенных условиях);

регистрация в демографическом реестре;

определение происхождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);

регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

Ряд вышеупомянутых услуг можно будет получить не выходя из роддома.

Источник