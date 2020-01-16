С миру по нитке: какую спасательную технику государство получило от КНР и что достанется Одесской области?

Китайской Народной Республикой было передано Украине 52 единицы спасательной техники и запчасти к ней, а также 64 пожарных рукава. Часть гуманитарной помощи досталась и Одесской области.
Из всего перечня техники, переданной бесплатно Китайской Народной Республикой, спасатели Одесской области получили автокран, грейдер, пожарный подъёмник и пожарную автолестницу. Вся техника была выпущена в 2019 году и ранее не эксплуатировалась.
Непосредственно в Одесскую область будет направлен пожарный автоподъёмник DG34M2 стоимостью 6,8 млн гривен. Всего Украина получила три единицы такой техники. Согласно техническим характеристикам, подъёмник имеет рабочую высоту 34 метра. Время развертывания стрелы и готовности к работе составляет менее 2 минут, что особо важно в случае чрезвычайной ситуации.
В Одесский регион также будет направлен автокран ZTC350H552 стоимостью 4 301 400 гривен или 180 тыс. долларов США. Аналогичная техника привлекалась к устранению последствий пожара в колледже на ул. Троицкая, 25. Но в связи с отсутствием такой техники у наших спасателей, её предоставили частные компании из других регионов. Кран имеет грузоподъёмность до 35 тонн и максимальный вылет стрелы 40 метров. В Украину было доставлено 16 единиц такой техники на общую сумму 69 млн гривен.
Одесским спасателям достался и грейдер SG21A-3 от производителя Shantui стоимостью 1 774 327 грн. (74 тыс. долларов США). Украинская сторона получила 10 комплектов такой техники на общую сумму 17 743 270 гривен.
Напоследок Одесское ГУ ГСЧС получило пожарную автолестницу YT53M1, которая позволяет спасателям работать на высоте до 53 метров, а время поднятия стрелы составляет менее 2 минут. Стоимость одной единицы данной техники составляет 15 404 975 грн., а всего КНР передано Украине пять автолестниц с комплектами инструментов.
Китайская Народная Республива передала нашему государству 52 единицы специализированной спасательной техники и 64 пожарных рукава. Кроме этого в рамках соглашения были переданы и запчасти к данной технике на общую сумму более 26 млн гривен. Весь объём помощи оценили в 318 685 495 гривен или же 13,2 млн долларов США.
Как мы можем убедиться, все разговоры украинских чиновников о дороговизне спасательной техники сильно преувеличены. В масштабах страны сумма в 318 млн гривен ($13,2 млн) выглядит и вовсе смешной. Даже для бюджета города Одессы эта сумма не столь значительная. Стоит только вспомнить, что за покупку здания бывшего завода «Краян» горсовет заплатил 185 млн грн. и еще 265 млн грн. за ремонт в полуразрушенном здании. Афера с «Краяном» стоила одесситам 450 млн гривен или $19 млн. За эту сумму мэрия могла бы закупить более 50 единиц спасательной техники или же потратить их на обеспечение пожарной безопасности в коммунальных учреждениях.
В этом ключе также стоит вспомнить о программе «Безопасный город Одесса» и «Безопасная Одещина», которые приняты на городском и областном уровне. Ими предусматривается многомиллионное финансирование правоохранителей Одесского региона, хотя те относятся и подчиняются центральной власти. Из областного бюджета в 2017-2021 годах уже выделено или планируется выделить на полицию, СБУ и прокуратуру практически 170 млн гривен. Городские власти на подкуп полиции, военных и СБУ в 2017-2019 годах потратили чуть более 47 млн гривен.
При этом региональные власти обеспечивают полицейских автомобилями, компьютерами и даже формой. Когда дело доходит до спасателей, то от чиновников мэрии и облсовета можно услышать фразы о том, что их должны финансировать из Государственного бюджета. Из городского и областного бюджетов в 2017-2019 годах на спасателей было выделено лишь 17,3 млн гривен, что равно 10% от суммы выделенной облсоветом на правохранителей. Данные средства использовались в основном на приобретение топлива и ремонт техники.
Причиной такого аттракциона неслыханной щедрости в отношении одесских правоохранителей является подвешенное состояние чиновников и депутатов соответствующего совета. В любой момент полиция, СБУ или прокуратура может зарегистрировать и возобновить уголовное производство в отношении мэра, депутатов, чиновников или председателя облсовета. У каждого из них в шкафах имеются скелеты и стоит лишь встряхнуть из них пыль.
Само соглашение между правительствами Украины и Китайской Народной Республикой о передаче технике в качестве гуманитарной помощи было подписано еще 23 января 2019 года бывшим Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Стоит отметить, что украинская сторона фактически не понесла никаких затрат, ведь КНР оплатило даже доставку техники в морской порт «Черноморск». Наше государство обеспечило только таможенное оформление груза, внутреннюю транспортировку с порта, хранение на складах, а также сопровождение сотрудников из Китая, которые прибыли обучать наших спасателей использовать всю технику.
Ранее интернет издание «Монитор» сообщало о том, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области получила гуманитарный груз в виде портативной насосной помпы 1991 г. выпуска из Германии.