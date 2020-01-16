С миру по нитке: какую спасательную технику государство получило от КНР и что достанется Одесской области? 11 Новости

Китайской Народной Республикой было передано Украине 52 единицы спасательной техники и запчасти к ней, а также 64 пожарных рукава. Часть гуманитарной помощи досталась и Одесской области.

Из всего перечня техники, переданной бесплатно Китайской Народной Республикой, спасатели Одесской области получили автокран, грейдер, пожарный подъёмник и пожарную автолестницу. Вся техника была выпущена в 2019 году и ранее не эксплуатировалась.

Непосредственно в Одесскую область будет направлен пожарный автоподъёмник DG34M2 стоимостью 6,8 млн гривен. Всего Украина получила три единицы такой техники. Согласно техническим характеристикам, подъёмник имеет рабочую высоту 34 метра. Время развертывания стрелы и готовности к работе составляет менее 2 минут, что особо важно в случае чрезвычайной ситуации.

Автоподъёмник DG34M2

В Одесский регион также будет направлен автокран ZTC350H552 стоимостью 4 301 400 гривен или 180 тыс. долларов США. Аналогичная техника привлекалась к устранению последствий пожара в колледже на ул. Троицкая, 25. Но в связи с отсутствием такой техники у наших спасателей, её предоставили частные компании из других регионов. Кран имеет грузоподъёмность до 35 тонн и максимальный вылет стрелы 40 метров. В Украину было доставлено 16 единиц такой техники на общую сумму 69 млн гривен.

Автокран ZTC350H552

Одесским спасателям достался и грейдер SG21A-3 от производителя Shantui стоимостью 1 774 327 грн. (74 тыс. долларов США). Украинская сторона получила 10 комплектов такой техники на общую сумму 17 743 270 гривен.

Грейдер SG21A-3 от производителя Shantui

Напоследок Одесское ГУ ГСЧС получило пожарную автолестницу YT53M1, которая позволяет спасателям работать на высоте до 53 метров, а время поднятия стрелы составляет менее 2 минут. Стоимость одной единицы данной техники составляет 15 404 975 грн., а всего КНР передано Украине пять автолестниц с комплектами инструментов.

Автолестница YT53M1

Китайская Народная Республива передала нашему государству 52 единицы специализированной спасательной техники и 64 пожарных рукава. Кроме этого в рамках соглашения были переданы и запчасти к данной технике на общую сумму более 26 млн гривен. Весь объём помощи оценили в 318 685 495 гривен или же 13,2 млн долларов США.

Как мы можем убедиться, все разговоры украинских чиновников о дороговизне спасательной техники сильно преувеличены. В масштабах страны сумма в 318 млн гривен ($13,2 млн) выглядит и вовсе смешной. Даже для бюджета города Одессы эта сумма не столь значительная. Стоит только вспомнить, что за покупку здания бывшего завода «Краян» горсовет заплатил 185 млн грн. и еще 265 млн грн. за ремонт в полуразрушенном здании. Афера с «Краяном» стоила одесситам 450 млн гривен или $19 млн. За эту сумму мэрия могла бы закупить более 50 единиц спасательной техники или же потратить их на обеспечение пожарной безопасности в коммунальных учреждениях.

В этом ключе также стоит вспомнить о программе «Безопасный город Одесса» и «Безопасная Одещина», которые приняты на городском и областном уровне. Ими предусматривается многомиллионное финансирование правоохранителей Одесского региона, хотя те относятся и подчиняются центральной власти. Из областного бюджета в 2017-2021 годах уже выделено или планируется выделить на полицию, СБУ и прокуратуру практически 170 млн гривен. Городские власти на подкуп полиции, военных и СБУ в 2017-2019 годах потратили чуть более 47 млн гривен.

При этом региональные власти обеспечивают полицейских автомобилями, компьютерами и даже формой. Когда дело доходит до спасателей, то от чиновников мэрии и облсовета можно услышать фразы о том, что их должны финансировать из Государственного бюджета. Из городского и областного бюджетов в 2017-2019 годах на спасателей было выделено лишь 17,3 млн гривен, что равно 10% от суммы выделенной облсоветом на правохранителей. Данные средства использовались в основном на приобретение топлива и ремонт техники.

Причиной такого аттракциона неслыханной щедрости в отношении одесских правоохранителей является подвешенное состояние чиновников и депутатов соответствующего совета. В любой момент полиция, СБУ или прокуратура может зарегистрировать и возобновить уголовное производство в отношении мэра, депутатов, чиновников или председателя облсовета. У каждого из них в шкафах имеются скелеты и стоит лишь встряхнуть из них пыль.

Само соглашение между правительствами Украины и Китайской Народной Республикой о передаче технике в качестве гуманитарной помощи было подписано еще 23 января 2019 года бывшим Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Стоит отметить, что украинская сторона фактически не понесла никаких затрат, ведь КНР оплатило даже доставку техники в морской порт «Черноморск». Наше государство обеспечило только таможенное оформление груза, внутреннюю транспортировку с порта, хранение на складах, а также сопровождение сотрудников из Китая, которые прибыли обучать наших спасателей использовать всю технику.

Ранее интернет издание «Монитор» сообщало о том, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области получила гуманитарный груз в виде портативной насосной помпы 1991 г. выпуска из Германии.

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