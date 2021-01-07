С лета мамы новорождённых одесситов смогут сами выбирать между пакетом малыша и деньгами 74 Новости

Департамент финансов Одесского горсовета информирует о продолжении в городе предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» или выплаты его денежной компенсации.

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, Верховная Рада отклонила введенную в сентябре 2020 года принудительную монетизацию вместо «пакета малыша», однако летом 2021 родителям будет предоставлено право выбора относительно натурального или денежного вида помощи.

Стоимость «пакета малыша» в текущем году составит не менее, чем три прожиточных минимума для детей до 6 лет (согласно показателю на момент выдачи такой помощи). Эта помощь не засчитывается в размер суммы, подлежащей родителям при рождении ребенка.

Таким образом, в 2021 году эквивалент «пакета малыша» будет расти так:

— на 1 января он составит 5763 грн;

— с 1 июля — 6039 грн;

— с 1 декабря — 6300 грн.

Детям, родившимся с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 включительно, в течение 30 дней с момента рождения должны предоставлять «пакет малыша». Если в день выписки новорождённого ребенка в роддоме пакеты отсутствуют, социальные службы на основании заявления получателя организуют обеспечение такой помощи по месту жительства ребенка. В случае, если «пакет малыша» не будет предоставлен в течение указанного времени, получатели имеют право на получение денежной компенсации в указанных выше размерах.

Напомним, пилотный проект по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» стартовал в Украине с 1 сентября 2018 года.

В 2020 году родильными домами города и Центром социальных служб Одесского городского совета выдано 5958 пакетов по месту рождения и проживания/пребывания ребенка.