С 4 сентября пол-улицы Канатной перекроют на месяц для ремонта теплотрассы. Как это скажется на работе транспорта? 

03.09.2020 17:59
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Новости

С 4 сентября по 15 октября будет перекрыто движение транспорта на улице Канатной — сотрудники коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» приступают к финальной стадии ремонта магистральной теплотрассы. 

Ремонтные работы будут вестись от улицы Семинарской до Бисквитного переулка. Соответственно, изменятся маршруты городского транспорта: 

  • Троллейбусы 10 и 11 будут ходить по проспекту Шевченко и улице Черняховского
  • Автобусы 127, 175 и 210 — по проспектам Шевченко и Гагарина
  • По улице Сегедской к 4-й станции Фонтана будут ездить только автобусы (троллейбусы — нет) 

Директор организации «Теплоснабжение города Одессы» Анна Поздняков заверяет, что ветку от Итальянского бульвара до Сегедской отремонтируют так, что «раскопок не будет еще 30 лет». Такого в Одессе еще не было, но, согласитесь, хочется в это верить.

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