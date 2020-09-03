С 4 сентября пол-улицы Канатной перекроют на месяц для ремонта теплотрассы. Как это скажется на работе транспорта? 151 Новости

С 4 сентября по 15 октября будет перекрыто движение транспорта на улице Канатной — сотрудники коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» приступают к финальной стадии ремонта магистральной теплотрассы.

Ремонтные работы будут вестись от улицы Семинарской до Бисквитного переулка. Соответственно, изменятся маршруты городского транспорта:

Троллейбусы 10 и 11 будут ходить по проспекту Шевченко и улице Черняховского

Автобусы 127, 175 и 210 — по проспектам Шевченко и Гагарина

По улице Сегедской к 4-й станции Фонтана будут ездить только автобусы (троллейбусы — нет)

Директор организации «Теплоснабжение города Одессы» Анна Поздняков заверяет, что ветку от Итальянского бульвара до Сегедской отремонтируют так, что «раскопок не будет еще 30 лет». Такого в Одессе еще не было, но, согласитесь, хочется в это верить.