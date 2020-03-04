Рыбаки перекрыли трассу Одесса - Рени в Маяках 49 Люди, Новости

Группа представителей рыбодобывающих предприятий Измаильского, Килийского, Татарбунарского и Белгород-Днестровского районов устроили акцию протеста, перекрыв движение на международной трассе Одесса – Рени.

Рыбаки требуют аудита в Госрыбагентстве и жалуются на некомпетентность чиновников Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Среди требований – отмена режима рыболовства на 2020 год, который предлагает Госрыбагентство.

Кроме Одесской области аналогичные акции протеста ранее анонсировали в Черкасской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской областях.

ВИДЕО: UA: ОДЕСА

Напомним, в феврале активисты Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств перекрыли трассу Одесса – Рени в районе села Баштановка, протестуя против проекта режима рыболовства на 2020 год, который предлагает Госрыбагентство.

Как пояснили тогда организаторы акции, режим не даст им возможности использовать эффективные орудия лова.

Ранее Минэкоэнерго заявило, что обсудило с представителями общественности вопросы устойчивого развития рыбного хозяйства и рационального использования водных биоресурсов и сохранения экосистемы.

Источник