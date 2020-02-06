Рядом с Курсантской лестницей в Одессе установят пандус почти за 56 тысяч долларов 34 Места, Новости

В сквере, который располагается между улицами Балковской, Дюковской и спуском Степана Олейника установят пандус для людей с инвалидностью. Об этом сегодня стало известно на комиссии по вопросам социальной политики и труда.

Пандус будет располагаться рядом с Курсантской лестницей. Члены комиссии отметили, что это очень необходимо, потому что только в доме 35 по улице Балковской проживает более 38 людей с инвалидностью. К тому же прямо напротив сквера находится детский сад, куда ходят в том числе и дети-инвалиды.

По подсчетам управления инженерной защиты, на реализацию проекта необходимо 1 380 000 гривен.

Пандус установят в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения Одессы 2018-2020 года. А вот информации о том, когда это произойдет, пока нет — данные только добавили в программу.

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