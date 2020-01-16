Руководство Измаильского порта уличили в хищениях при закупке топлива 49 Места, Новости

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по фактам халатности, злоупотребления служебным положением и хищения средств при закупках топлива ГП «Измаильский морской торговый порт». Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК.

Внимание правоохранителей привлекли несколько сделок по закупке топлива для порта. В начале апреля 2018 года порт заключил договор с ООО «ВОГ Трейд» о закупке дизтоплива на общую сумму более 3,6 млн гривен. Менее чем через месяц по этому договору заключили еще одно соглашение, увеличив стоимость литра топлива с 27,2 гривны до 28,7 гривны за литр, стоимость контракта таким образом выросла примерно на 200 тыс. гривен. При этом средняя цена литра дизтоплива в Украине на тот момент составляла 26,8 гривны за литр.

Одним из собственников ООО «ВОГ Трейд» является Роман Еремеев, сын экс-нардепа и крупного бизнесмена Игоря Еремеева, который вместе с действующим народным депутатом Степаном Ивахивым по факту и контролирует ООО «ВОГ Трейд».

Еще один аналогичный контракт на поставку дизтоплива был заключен администрацией Измаильского порта в начале февраля 2019 года с ООО «Нафтотрейд Ресурс». Фирма по договору обязалась поставить в порт топливо на восемь миллионов гривен, однако сначала в конце февраля, а после еще и в апреле стороны снова заключили два дополнительных соглашения, подняв стоимость литра топлива с 27,6 гривны до 28,3 гривны за литр. Стоимость сделки таким образом снова выросла на 200 тыс. гривен, хотя дизтопливо в Украине на тот момент дешевело, а не поднималось в цене. ООО «Нафтотрейд Ресурс» также связано с Еремеевым и Ивахивым.

По аналогичной схеме порт в середине июля 2019 года заключил договор с ЧП «ОККО Контракт», владеет которым родственник экс-нардепа Виталия Хомутынника Виталий Антонов. У его фирмы порт решил закупить дизтопливо на 14,1 млн гривен, но в августе 2019 года стороны также при помощи дополнительного соглашения подняли стоимость литра топлива с 29,2 гривны до 32 гривен за литр. Стоимость контракта выросла почти на полтора миллиона гривен, в то время, как средняя цена литра дизтоплива на украинском рынке на тот момент составляла 28,2 гривны за литр и снижалась.

На момент сделок и по сегодняшний день руководителем ГП «Измаильский морской торговый порт» являлся Андрей Ерохин. Следователи изучают тендерную документацию порта, касающуюся сделок с ООО «ВОГ Трейд», ООО «Нафтотрейд Ресурс» и ЧП «ОККО Контракт».

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