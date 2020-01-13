Розваги - за календарем: на Одещині планують розробити графік туристичних подій 86 Идеи, Новости

В Одеській обласній державній адміністрації ппланують створити календар культурних подій.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Одеcький регіон – приваблива територія для туризму, відпочинку та оздоровлення. Щорічно Одеську область відвідує велика кількість туристів. В області часто проходять різноманітні події. Однак, вони не завжди відомі широкому загалу. Тому, Календар подієвих заходів Одещини на 2020 рік – це можливість повідомити жителів та гостей області про цікаві та важливі заходи, а також розширення рамок туристичного сезону та збільшення туристичного потоку», - зазначив заступник керівника ОДА Денис Ванаш.

До календаря включатимуть найвизначніші культурно-мистецькі, туристичні, розважально-атракційні, спортивні та інші заходи 2020 року, які зможуть зацікавити як українського, так і іноземного туриста.

Календар подієвих заходів Одещини на 2020 рік буде затверджений розпорядженням керівника ОДА. Таким чином, проєкт буде реалізований на практиці всіма необхідними службами.

Також в ОДА обіцють, що новий рік стане якісним для туристичої сфери.

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