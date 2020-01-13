Розваги - за календарем: на Одещині планують розробити графік туристичних подій

В Одеській обласній державній адміністрації ппланують створити календар культурних подій.
Про це повідомляє пресслужба ОДА.
«Одеcький регіон – приваблива територія для туризму, відпочинку та оздоровлення. Щорічно Одеську область відвідує велика кількість туристів. В області часто проходять різноманітні події. Однак, вони не завжди відомі широкому загалу. Тому, Календар подієвих заходів Одещини на 2020 рік – це можливість повідомити жителів та гостей області про цікаві та важливі заходи, а також розширення рамок туристичного сезону та збільшення туристичного потоку», - зазначив заступник керівника ОДА Денис Ванаш.
До календаря включатимуть найвизначніші культурно-мистецькі, туристичні, розважально-атракційні, спортивні та інші заходи 2020 року, які зможуть зацікавити як українського, так і іноземного туриста.
Календар подієвих заходів Одещини на 2020 рік буде затверджений розпорядженням керівника ОДА. Таким чином, проєкт буде реалізований на практиці всіма необхідними службами.
Також в ОДА обіцють, що новий рік стане якісним для туристичої сфери.