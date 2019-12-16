Ревизии в Одесской области выявили нарушения на 140 миллионов гривен 217 Криминал, Новости

Во время ревизий в Одесской области в период с января по ноябрь были выявлены финансовые нарушения и растраты на сумму 140 млн грн.

Об этом рассказали в пресс-центре Южного офиса Госаудитслужбы.

За отчетный период 58 млн грн потерь были возмещены. К административной ответственности за финансовые нарушения привлечены 167 должностных лиц, 80 — к материальной и дисциплинарной ответственности.

Аудиторы промониторили 510 процедур закупок на общую сумму 3,48 млрд грн. Нарушения были найдены в 498 процедурах на общую сумму почти 2 млрд грн. При этом заказчики отменили 189 процедур на общую сумму 545,91 млн грн и разорвали 35 договоров на общую сумму 104, 85 млн грн, — добавили в пресс-центре.

По результатам проверок на ответственных представителей заказчиков составили и направили в суд 41 протокол об административных правонарушениях. К ответственности привлечены 23 человека. В бюджет дополнительно поступили 270 тыс. грн штрафов.

Полиция начала 43 уголовных производства по фактам выявленных финансовых нарушений. Подозрения вручили 28 фигурантам дел.

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