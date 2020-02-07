Ренийский порт перед концессией «режут» на металл для оплаты долгов по зарплатам 51 Места, Новости

ГП «Морской торговый порт Рени» с момента руководства директора Дмитрия Володина пребывает в угасающем состоянии — перед концессией все ценное имущество планируют продать для погашения долгов по зарплате. Об этом редакция узнала, проанализировав экономическую ситуацию на государственной стивидорной компании.

Дмитрий Володин пришел в порт в эпоху исполняющих обязанности. Министр Владимир Омелян постоянно отказывался проводить конкурсы на должности директоров портов, отдав всю морскую сферу на откуп своему заместителю. Уже тогда мы писали, что Володин скрывает свое имущество и занимается коррупционными схемами. Например, передачей в аренду плавкрана для организации контрабанды сигарет. В порту также активно занимались нелегальными поставками топлива и обслуживанием судов группы олигарх Сергея Курченко.

В октябре 2018 года заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк лично утвердил Володина, как победителя конкурса, уже в должности полноправного директора. Его программа оказалась наиболее конкурентной среди остальных трех предложений.

Будут поставлены точки во многих кадровых решениях. У нас есть четкое намерение закончить эпоху «исполняющих обязанности». Юрий Лавренюк

Однако на деле все осталось как есть. Знаменитая программа стабилизации финансового состояния и выхода из кризиса на 2018 год не реализована до сих пор. Володин ведет себя крайне непрофессионально. Об этом свидетельствуют два уголовных дела, открытых на него за систематическую невыплату зарплаты работникам.

Порт дважды не мог за 10 млн гривен каждый. Торги якобы срывались из-за высокой стартовой цены.

Портал «Бессарабия» в конце января обратился к Володину с запросом об экономической ситуации в порту. Директор предоставил данные, что численность работников сократилась с 424 до 231 человека, а долги по зарплате составляют 6,66 млн гривен. Часть сотрудников управленческих и обслуживающих служб не получают зарплату еще с марта прошлого года. Докеры же последние выплаты получили за ноябрь.

Убытки стивидора превысили 25 млн гривен! Володин считает, что это связано с недостаточным грузооборотом. Мощности порта позволяют перерабатывать 14 млн тонн груза в год, тогда как реально перегружалось около 240 тыс. тонн. При этом в порту работают 10 частных фирм, чей грузооборот за прошлый год составил 1,27 млн тонн.

Сокращение объемов грузопереработки руководитель объясняет несколькими причинами. Первая – это высокий уровень конкуренции среди портов Дунайского региона. Ренийцам приходится соперничать с румынскими портами в Галаце, Тулче, Браиле, с молдавским портом Джурджулешты и ГП «Измаильский МТП».

Из-за неконкурентной тарифной политики Молдавской железной дороги (ЖДМ), АО «Укрзализныця», ГП «АМПУ» (стоимость услуг и сборы) заказчики переориентировали поток наливных грузов в румынский порт Констанца. Дмитрий Володин

Вторая причина убыточности — пятикратное увеличение расходов (земельный налог, энергоносители, оплата труда и соответствующие отчисления и проч.) на фоне резко упавших доходов. Расходы идут и на содержание непрофильных активов: общежития, стадиона, спорткомплекса и базы отдыха «Моряк». Мэрия Рени готова принять спорткомплекс «Водник», списав часть из 40-миллионого долга за землю.

В настоящее время банковские счета порта арестованы. При этом Володин хочет продать 10 кранов и суда портофлота с разрешения Мининфраструктуры за 92,1 млн гривен. Якобы делается это, чтобы погасить убытки и сократить расходы на содержание имущества. Порт активно объявляет тендеры на распил металлических конструкций.

В марте прошлого года Володина от уголовной ответственности по ч.1 ст.175 УК. Речь шла о невыплате зарплаты сотрудникам в размере 3,07 млн гривен. Уже в конце года директор снова за неуплату единого социального взноса (ч.1. ст.212-1 УК). Несмотря на все провалы и явно неэффективное руководство портом министр инфраструктуры Владислав Криклий пока не издал приказ ни об отстранении, ни об увольнении чиновника представляющего прошлую команду.

Напомним, что министр предлагает передать Ренийский порт в концессию.

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