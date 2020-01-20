Ремонт Новощепного ряда за 159 млн грн: к конкурсу допущен только «Ростдорстрой»

На проведение работ по капремонту Новощепного ряда в Одессе теперь претендует только одна компания — «Ростдорстрой», структура, близкая к нынешнему городскому голове.

Напомним, конкурс на проведение капитального ремонта известной одесской улицы был объявлен через систему закупок Prozorro. Стоимость работ оценена в 159.717.528,00 грн.

Предложения были открыты 10 января: претендовали две компании — ООО «Ростдорстрой» и ООО «Онур Конструкцион Интернешнл». Однако 17 января предложение последней было отклонено. «На аукцион, который перенесли видимо в срочном порядке, выходит только «Ростдорстрой». Так что 23 января 160 млн гривен пополнят карманы сами знаете кого» — отмечает журналистка Елена Ротари.

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