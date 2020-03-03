Ремонт изоляторов, STEM-лаборатории и авто для медиков: бюджетная комиссия распределила 650 миллионов на Одесскую область 42 Идеи, Новости

Бюджетная комиссия Одесского областного совета одобрила проект изменений в бюджет региона на 2020-й год, который депутаты должны рассмотреть на сессии областного собрания во вторник, 3 марта.

Вопрос был согласован на заседании бюджетной комиссии 2 марта.

Новые субвенции на образование

Кратко о предлагаемых изменениях членам комиссии доложила директор департамента финансов Марина Зинченко. Первым делом она отметила, что в части доходов бюджета на 2020-й год добавляется две субвенции на образование – 88 миллионов на реализацию мероприятий “Новой украинской школы” и 140 миллионов – на программу “Способная школа для лучших результатов”. Эти средства еще предстоит распределить, для чего будут собраны профильные депутатские комиссии.

Кроме этого, имеется остаток субвенции из местных бюджетов на софинансирование инвестиционных проектов в сумме 2,9 миллиона гривен.

Кроме этого, числится субвенция на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности – 245,4 млн грн, из которых 204 миллиона (распорядитель – управление капстроительства) предлагается на строительство амбулаторий и 40 миллионов на приобретение служебного автотранспорта для медперсонала амбулаторий семейной медицины (распорядитель – департамент здравоохранения).

Марина Зинченко также проинформировала о перераспределении образовательной субвенции в сумме 190,8 млн грн и медицинской – 26,6 млн грн (пока распределения нет).

Образовательную субвенцию предлагают распределить следующим образом:

управлению капстроительства – 16,6 млн грн (на обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в учреждениях образования); департаменту образования и науки – 88,3 млн грн (оснащение образовательных кабинетов и STEM – лабораториями – 39,8 млн грн, приобретение школьных автобусов – 41,8 млн грн, оборудование для специализированных школ – 6,6 млн грн); департаменту финансов – 85,7 млн грн (на ремонт и приобретение оборудования для пищеблоков – 25,9 млн грн, капремонт учреждений образования – 59,8 млн грн)

Остатки общего фонда для полиции и МЧС

Из 13 миллионов остатков общего фонда 9 миллионов гривен департамент финансов предлагает направить на программу “Безопасная Одещина” и 3,5 миллиона на программу гражданской защиты, техногенной и пожарной защиты ГСЧС.

Марина Зинченко сообщила, что в ОГА поступило обращение от руководства ГУНП в Одесской области с просьбой внести изменения некоторые изменения в программу.

Программа “Безопасная Одещина” на 2019-2021 годы была принята в августе 2019. Общий объем финансирования на 2020-й год составил 17 миллионов 678 тысяч гривен, из которых 4,6 миллиона – на развитие деятельности подразделений ведомства и 13 миллионов – на капремонт изоляторов временного содержания в соответствии с Европейскими пенитенциарными стандартами.

Руководство полиции просит вместо капремонта изоляторов перенаправить средства на “проведение капремонтов помещений, которые эксплуатируются управлением Национальной полиции в Одесской области”.

Члены комиссии одобрили все предложения финдепартамента. Окончательное решение депутаты примут на сессии 3 марта

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